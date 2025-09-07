格闘技イベント「Ｋ―１ＷＯＲＬＤＭＡＸ」（７日、東京・国立代々木競技場第二体育館）でＫ―１スーパーバンタム級王者の金子晃大（２８）が池田幸司（２８）にリベンジを果たし、王座防衛に成功した。金子は５月に池田と対戦し、接戦の末に判定０―２で敗北し連勝が１２でストップ。今回はベルトをかけてダイレクトリマッチに臨んだ。試合は前回同様、ともに積極的に攻撃を繰り出す打ち合いとなる。だが１ラウンド（Ｒ）