アイドルグループ「Number_i」の平野紫耀さん（28）が、2025年9月3日に自身のインスタグラムを更新し、クールなスーツ姿を披露した。「リップで気分を上げたい日に」平野さんは、「リップで気分を上げたい日におすすめのYSLラブシャイン グロスプランパー」とコメントし、リップを持った黒いスーツ姿や笑顔のショットを投稿。「僕が塗っている44番はどんなシーンにもマッチするのでおすすめのグロスプランパーです」とつづっている