ロッテの５年目右腕・河村説人投手が８日のオリックス戦（ＺＯＺＯ）に先発する。８月１４日の日本ハム戦（エスコン）以来２度目の先発となるが、前回は４回途中で被安打５、５失点で降板。「前回、ダメだったので、やり返したいなという気持ちは強いですし、平常心で投げられればいいなと思っています」とリベンジを誓った。