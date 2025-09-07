石破茂首相が７日午後６時から記者会見し、自民党総裁を辞すると発表した。会見の模様はＮＨＫ、複数の民放で生中継されただけでなく、ＹｏｕＴｕｂｅ首相官邸公式チャンネルでも生配信された。会見ではかねて参院選敗北に関して「総裁である私の責任」「地位にしがみつくつもりはない」などとしてきたことに触れ「選挙結果の責任は私にある」と改めて言及。日米関税交渉に区切りがついたことが、自身が繰り返してきた進退を