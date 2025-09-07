石破茂総理大臣が7日、緊急の記者会見を行い辞任する意向を正式に表明した。【映像】石破総理、辞任表明の会見（ノーカット）石破総理は7月の参議院選挙で大敗した後も総理の座に留まり、アメリカとの関税交渉や韓国、インドなどとの首脳会談を行うなど続投に強い意欲を示していた。石破総理は会見で「この度、私は自由民主党総裁の職を辞することにした。米国関税措置に関する交渉は、私どもの政権の責任にお