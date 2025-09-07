高岡市の高岡古城公園できょう、堀に生息する外来生物の捕獲会が行われました。堀の生態系を守ろうと高岡市が開いた捕獲会にはおよそ30人の参加者が特別な許可を得たうえで堀に釣り糸を垂らしました。公園では去年6月、特定外来生物のアリゲーターガーが堀を泳ぐ姿が確認されましたが、その後、捕獲されないまま、1年以上が経過しています。3時間にわたるきょうの捕獲会でアリゲーターガーは