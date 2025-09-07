水戸市の路上で7月、男女6人が切り付けられるなどして重軽傷を負った事件で、茨城県警は7日、殺人未遂などの疑いで自称投資家塩原弘和容疑者（48）＝同市南町＝を8日に再逮捕する方針を固めた。逮捕は3回目。捜査関係者への取材で分かった。水戸市の50代女性と茨城県城里町の20代男性の後頭部を刃物で殴り、水戸市の60代男性の手などを切り付けた疑いがある。事件は7月28日午後6時ごろ発生。水戸市南町2丁目の路上で、20〜70