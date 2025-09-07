きょうの県内は各地で真夏日となり、厳しい残暑となっています。十分な熱中症対策をしてください。県内は、晴れて日が差し、午後は雲が広がったものの日中の最高気温は、富山市で34.8度高岡市伏木で34度ちょうどなどと、県内10あるすべての観測地点で真夏日となりました。環境省と気象庁は、危険な暑さが予想されるとしてきょう県内に5日ぶりに熱中症警戒アラートを発表しています。涼しくして過ごすなど、十分な対策をして