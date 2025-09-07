勝負のの行方は…病室には変わり果てた妹の姿。復讐を誓った双子の姉の作戦とは／ボスママに徹底的に復讐する話1（1）陰湿なママ友いじめのターゲットにされた妹。復讐を誓った双子の姉の、大胆すぎる反撃やいかに…!?双子姉妹のミゼとリゼ。ミゼは大人しい性格で、リゼは真逆のヤンチャ気質。ある日、病院に呼び出されたリゼが病室で目にしたのは、意識が戻らずたくさんの管につながれたままのミゼの姿でした。ミゼの一人息子・ユ