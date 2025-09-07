建設業の魅力を子どもたちに知ってもらおうと、岡山市の建設業者が京橋朝市にあわせてPRイベントを開きました。 岡山市の京橋周辺で毎月第一日曜日に開催されている「京橋朝市」。飲食や雑貨を扱う出店が数多く並ぶ中、今回初めて参加したのが、市内の総合建設業「荒木組」です。地元の子どもたちに建設の仕事に触れてもらおうと、体験型のブースを設けました。 （工事車両の体験をした子ども）「すご～い！」 子ど