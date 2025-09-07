9月8日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には山田裕貴が登場！山田が俳優を目指すターニングポイントとなった高校時代も振り返る。「あだ名はプリンス」「文化祭で戦隊モノのブルー」など、友人達に囲まれた青春の素顔が明らかに。高校時代の秘蔵映像には、山田は「本当に出したくない映像」と思わず赤面！同級生も続々スタジオに登場し、当時の思い出に大盛り上がり。さらに「50音で一発ギャグ」を作っていたと