ゲームの「ログインボーナス」といえば、毎日ログインすることで少しずつ報酬がもらえる仕組み。そんな発想を現実の生活に取り入れ、貯金しながらダイエットに活用しているというライフハック技がXで注目を集めています。使用するのは100円ショップで購入可能な「ポケット付きカレンダー」。一日ごとのポケットにあらかじめ硬貨を入れておき、運動を行ったら取り出すという、いわゆる自分へのご褒美。確かにこれはモチベーショ