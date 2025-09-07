映画「シン・ゴジラ」をモデルとして等身大で再現したゴジラ＝兵庫県淡路市のニジゲンノモリ兵庫県淡路市のテーマパーク「ニジゲンノモリ」で、巨大なゴジラを体感できるアトラクションがインバウンド（訪日客）で盛況だ。近年、ゴジラ映画のヒットが続き、日本が誇る巨大怪獣の認知度は世界的に高まっている。ゴジラワールドを五感で楽しみたい海外ファンの欲求を満たしているようだ。（共同通信＝山下修）アトラクションの名