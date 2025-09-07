【ボルティモア（米メリーランド州）＝帯津智昭】巨人の元選手で、米大リーグで２度の最優秀監督に輝いたデーブ・ジョンソン氏が死去したと、大リーグ公式サイトが６日に伝えた。８２歳だった。フロリダ州オーランド出身。１９６５年にオリオールズでメジャーデビューし、６９〜７１年に二塁手で３年連続のゴールドグラブ賞を受賞した。ブレーブスなどにも所属し、通算１２５２安打、１３６本塁打、６０９打点をマークした。プ