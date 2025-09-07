岐阜競輪の開設76周年記念「長良川鵜飼カップ（G3）」は7日、第12Rで決勝戦が行われ清水裕友（30＝山口・105期）がホームカマシの犬伏湧也をゴール前でちょい差し。今年4月6日の高知75周年記念以来、通算14度目のG3優勝を飾った。2着は犬伏、3着には志智俊夫が入った。若干のスタートけん制が入り、清水が前へ。犬伏―清水―菅田壱道―村田雅一―嘉永泰斗―中村圭志―園田匠―纐纈洸翔―志智で周回。纐纈が赤板で前を抑えると