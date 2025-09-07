人が集まる“意外なエリア”に行った先にあったのは“直売所だらけの街”に、知られざる“買い物の穴場”。わざわざ通いたくなるそのワケを調べてきました。■ファッションの穴場でお得な宝探し“布の街”「日暮里」8月に発表された、こちらのランキング。データ解析企業「ナウキャスト」が買い物履歴などをもとに、東京23区の人が“わざわざ足を運んでお金を使う場所”を年代別にまとめたものです。そこには、驚きの場所から知ら