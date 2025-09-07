石破首相は7日午後6時から記者会見を開き、「このたび私は自由民主党総裁の職を辞する」と述べ、退陣を正式表明した。石破首相は森山幹事長に、総裁が欠た場合の臨時総裁選の手続きを実施するよう森山幹事長に伝えたことを明らかにし、党所属国会議員らの求めによる臨時総裁選の手続きを行う必要はなくなったと述べた。その上で「米国の関税措置に関する交渉は、私どもの政権の責任において道筋をつける必要があると強く考えてきた