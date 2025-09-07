◆バレーボール女子世界選手権（７日、タイ・バンコク）３位決定戦で、４大会ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同２位のブラジルと対戦。日本は第１セット（Ｓ）は石川真佑、対角に佐藤淑乃、セッター関菜々巳、対角に和田由紀子、ミドルブロッカー（ＭＢ）島村春世、宮部藍梨、リベロは福留慧美が先発した。日本は銅メダルを懸け、出陣したが、「ガビ」の愛称で人気の相手エース、ギマラエス、２４歳のベルグマン