◆ＹＢＣルヴァン杯▽準々決勝第２戦神戸―横浜ＦＣ（７日・ノエスタ）Ｊ１神戸が、準決勝進出を懸けた第２戦のスタメンを発表した。３日、敵地での第１戦では０―２で黒星となった。２点を追いかける状況から始まるこの日の試合では宮代、大迫のＦＷ陣に、エリキ、武藤らも出場。前半から攻撃力を最大限生かした布陣で挑む。守備陣では第１戦に続き、順大在学中の入江羚介（りょうすけ）が先発。逆転での４強進出へ向けて、