Ｊ１町田は７日、ＤＦ菊池流帆が右膝骨軟骨損傷で離脱することを発表した。リーグ戦の連勝が止まった８月２３日の横浜ＦＭ戦（０△０）に負ったもので、全治は手術日から１２か月。２０２２年に発症した後十字靭帯損傷の手術も行う。神戸から今季加入した菊池は開幕から先発の座をつかんだが、右ふくらはぎのけがで離脱。４月に一度復帰したが、今度は左のふくらはぎを痛めた。６月２１日の鹿島戦（２〇１）で２か月ぶりの復帰