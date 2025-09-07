◇第96回都市対抗野球大会第9日準決勝日本生命（大阪市）1―2三菱自動車岡崎（岡崎市）（2025年9月7日東京D）繰り出した5投手のうち4投手で12与四死球。三島捕手の懸命なリードで2点に抑えた日本生命だったが、15年以来の決勝進出はならなかった。 梶田茂生監督は「制球に苦しみすぎたね。守っている野手もあれだけ四球だと攻撃のリズムが生まれない。よく2点に抑えてくれたけど」と投手陣の制球難を嘆いた。攻撃も三