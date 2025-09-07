天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは７日、新潟市中央区で開かれた「防災推進国民大会」に出席し、能登半島地震の被災者支援や団体同士の連携をテーマとした発表を聴講された。同大会は内閣府などが主催する日本最大級の防災イベントで、皇室の方々の出席は初めて。主催者によると、愛子さまは「ボランティアや福祉関係者、行政、企業などの連携はすごく大切で、それらをつなぎ、コーディネートするのは重要な仕事ですね」と話さ