◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-広島(7日、甲子園球場)優勝マジックを「1」としている首位阪神。大事な1戦のスターティングメンバーが発表されました。前日の試合から野手1選手を入れ替え。小幡竜平選手に代わって、「6番・ショート」として木浪聖也選手を起用しました。先発のマウンドにあがるのは才木浩人投手。この日勝てば優勝となる中、好投に期待がかかります。▽対する広島のスタメン1(中)中村奨成2(左)ファビアン3(二)羽月隆