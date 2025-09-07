「インタビューをしていただく機会が普段はございませんので、大変緊張しております」と、大きな目を見開きながら白い歯を見せる、日本テレビの石川みなみアナウンサー。自身がメインアナウンサーを務める『高校生クイズ2025』にて、全国の高校生たちが見せる純粋な喜怒哀楽に勝るとも劣らない、キラキラした笑顔が眩しい。この日も、顔出しNGの敏腕ライターたちが、注目のタレントの素顔に迫る『ライターズ！』（日本テレビ系／