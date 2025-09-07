第1回「2026ミスター・ティーン・ジャパン」決定戦が7日、都内で開催され、神奈川県出身の水戸虹一輝（みと・ないき）さん（17）が初代グランプリに輝いた。予選を勝ち上がった9人が自己PRと特技を披露した。（1）ライアン・ジョシュア（15）「特別なステージに立たせてもらいありがとうございます、ネーティブの英語が武器なので、海外でも活躍するモデル、俳優になりたい。この大会でグランプリを取って誇りにしたい」。トロンボ