連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第４回安藤美姫前編2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第４回は、トリノ、バンクーバーの２大会に出場した安藤美姫の軌跡を振り返る。前編は、「世界初の４回転ジャンパー」として大注目され、プレッシャーと戦ったトリノ五輪について。ト