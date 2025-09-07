「おもしろい“居場所”をつくりたい」と誕生昭和の面影を残しつつも若者や観光客で賑わう、東京・高円寺の顔ともいえる商店街の「高円寺純情商店街」。そこを抜け、昭和8年（1933）に建てられた木造の宮造り様式が風情ある「小杉湯」のすぐ「となり」にあるのが、今回ご紹介する「小杉湯となり」です。高円寺駅から徒歩5分ほどに位置します。平日は会員制のシェアコミュニティスペースとして活用されていますが、非会員でも1時間