山本の降板後に逆転を許したドジャースの拙守に批判が飛び交った(C)Getty Images急失速するチームのエンジンが、なかなかかからない。ワールドシリーズ連覇の目標を掲げ、邁進してきたドジャースだが、レギュラーシーズンの終盤に入って泥沼にハマった。【動画】敵地騒然！山本由伸の圧巻奪三振シーンをチェック現地時間9月6日、ドジャースは敵地でのオリオールズ戦で3-4と2夜連続のサヨナラ負け。先発した山本由伸が9回2死