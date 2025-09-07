午後６時から官邸で始まる石破茂首相の会見にそなえ、テレビ局も対応に追われた。同時間から始まる予定だったテレビ朝日系「相葉マナブ」、ＮＨＫ「突撃！カネオくん」は午後５時過ぎに放送休止を発表。テレビ東京「パズドラ『Ｙｏｕは何しに修業の星へ？／一撃必殺！ガム忍術特訓』」も放送せず。「相葉マナブ」は、番組の公式Ｘで「本日１８時より放送を予定しておりました相葉マナブですが、放送内容の変更に伴いまして休止