月曜日の近畿地方は雲が広がりやすく、北部を中心に雨の降る時間があるでしょう。中部と南部でも急な雨や雷雨の所がありそうです。局地的に激しい雷雨となるおそれがあります。降水確率は午前は１０％〜５０％くらい、午後は２０％〜４０％くらいとなっています。朝の最低気温は２４℃〜２８℃くらいの所が多いでしょう。日中の最高気温は３１℃〜３４℃くらいの予想です。湿気が多く、厳しい蒸し暑さとなりそうです。週