北海道・せたな警察署は2025年9月7日、北海道せたな町大成区上浦の住宅裏にある畑でクマによる食害が確認されたと発表しました。警察によりますと、7日午後1時ごろ、畑の所有者が栽培していた野菜が食い荒らされているのを発見し、警察に届け出たということです。食い荒らされていたのは1列10メートルほどのニンジンとサツマイモで、掘り返されて食い荒らされ、近くでクマのフンも発見されています。今月（2025年9月）に入り