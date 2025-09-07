◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）６打差１０位から出た杉浦悠太（フリー）が１イーグル、６バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６３をマークする猛チャージを見せ、通算９アンダーの２位に入った。最終組の５つ前でスタートした杉浦は１６番パー３でホールインワンを達成して首位を捉えると、最終１８番をバーディーで締めてトップ