◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）巨人が中日に連勝し、８月から続いた１３泊１４日１２試合の長期遠征を白星で締めた。【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】―船迫がピンチで好救援「ちょっとヨコ（横川）が弱ってきていたところで、何とか助けてくれましたね」―岸田がいい場面で先制打「だからこそね、５番に入れてますから。勝負強さを出してくれましたね」―バントがなかなか決まら