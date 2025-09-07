２０２５年の北海道開催が９月７日に終了して、３５勝を挙げた横山武史騎手（２６）＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が、２年ぶり４度目の北海道リーディングに輝いた。同騎手は札幌開催も１８勝を挙げて２年ぶり４度目の札幌リーディングを獲得した。同騎手には北海道競馬記者クラブ賞が贈られた。北海道開催の調教師部門は、９勝の矢作芳人調教師（６４）＝栗東＝が獲得した。札幌開催も５勝で同調教師が輝いた。横山武史騎手は「函