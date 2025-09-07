◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）巨人が中日に連勝し、８月から続いた１３泊１４日１２試合の長期遠征を白星で締めた。先発した横川凱は３点を勝ち越してもらった直後の５回、無死満塁のピンチを招き、岡林へ押し出しの四球を与えたところで降板。２番手で船迫大雅が登板し、４番・細川を空振り三振、５番ボスラーは中飛、６番・福永には粘られたが１０球目で空振り三振を奪い無失点で切り抜