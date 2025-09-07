◇バレーボール世界選手権日本−ブラジル（2025年9月7日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権が7日、タイ・バンコクで行われ、3位決定戦で世界ランク5位の日本は同2位のブラジルと対戦。第1セットを12−25で落とした。第1セット、立ち上がりからブラジルの高いブロックに苦戦。レシーブでも崩されて攻撃のリズムをつくれなかった。途中出場の秋本がサービスエースを決める場面もあったが、12−25で落とした。