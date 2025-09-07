日本代表は6日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、スコアレスで引き分けた。町野修斗は81分からピッチに立ち、上田綺世との2トップを形成。最後は遠藤航をアンカーに配置する『3-1-4-2』でメキシコゴールに襲いかかったが、最後までゴールネットを揺らすことはできなかった。町野は「2トップなので前からハメていくことは言われていましたし、得点を取るために入ったので、結果を残したかった」と唇を噛んだ。「得点が求め