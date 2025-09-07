約1年後に控えるFIFAワールドカップ26の開催地・アメリカへ遠征中の日本代表は日本時間7日、オークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。FIFAランキングで上位に位置するメキシコに主導権を与えない試合を展開したがゴールを奪うことはできず、0−0のスコアレスドローという結果に終わった。試合後、メキシコメディアの『エル・ウニベルサル』は「メキシコと日本は互角の戦いを見せ、日本が試合を支配した」との見出しで日