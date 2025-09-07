国際親善試合が7日（現地時間6日）に行われ、日本代表はメキシコ代表と対戦し、0−0のスコアレスドローに終わった。試合後、MF佐野海舟（マインツ／ドイツ）がインタビューに応じた。この試合ベンチスタートとなった佐野は69分に鎌田大地との交代で途中出場を果たした。「失点は絶対にゼロにしたかったですし、その点では良かった」と振り返りながら、「攻撃の面ではもう少し違いを出せれば、勢いが出せれば良かったかなと思い