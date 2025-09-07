中日は７日の巨人戦（バンテリン）に３―６で敗れて借金「１１」。２位・巨人とのゲーム差は「５」に広がった。中日は１点を追う４回に細川が右翼席へ同点となる１７号ソロ。「打ったボールはストレートです。まずは追いつくことができて良かったです。勝ち越せるように頑張ります」という４番の一発にドームの竜党は沸き上がった。ところが先発の松葉がピリッとしない。５回一死一、二塁から岸田に左前適時打を浴びて勝ち越