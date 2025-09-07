現地9月7日、韓国・ソウル競馬場で行われたコリアスプリント（G3・ダ1200m・1着賞金7億ウォン＝約7500万円）に、日本からチカッパ（牡4・栗東・中竹和也）、サンライズホーク（せん6・栗東・牧浦充徳）、タガノビューティー（牡8・栗東・西園正都）が参戦。最先着は武豊騎乗のチカッパ2着だった。勝利したのは香港のセルフインプルーブメント。【動画】武豊チカッパは惜しい2着…コリアスプリントゴール前まで先頭も…コリアスプ