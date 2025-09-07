前線の影響で、東北の日本海側や北陸では、8日(月)にかけて非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。特に、新潟県、石川県では7日(日)夜のはじめ頃から8日(月)明け方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨災害に厳重な警戒が必要です。9日(火)以降も秋雨前線が列島にのび、広く雨が降るでしょう。10日(水)頃は西日本の日本海側で警報級の大雨となる恐れがあります。8日(月)にかけて前線南下7日(日)は前線