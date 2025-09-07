「中日３−６巨人」（７日、バンテリンドーム）２位巨人が２連勝。２カード連続の勝ち越しを決めた。４位中日を突き放し、ゲーム差を５とした。勝負の分岐点となったのは３点リードで迎えた五回。先発・横川が無死満塁から岡林に押し出し四球を与えたところで、阿部監督が交代を決断した。それでも、２番手・船迫がなおも無死満塁の危機で後続を抑える好投を見せ、中日に追加点を与えなかった。阿部監督の執念の継投策で、計