首脳会談後の共同記者会見に臨むトランプ米大統領（右）と石破首相＝2月、ワシントンのホワイトハウス（共同）石破茂首相は、1月に就任したトランプ米大統領への対応に苦心した。米国の高関税措置を巡る交渉では、相互関税と日本車に対する関税をそれぞれ15％とする内容で合意したものの、日本側が想定した合意内容が履行されず一時混乱。米政権からは防衛費の大幅増も求められた。一方、対中国では日本産水産物の輸入再開に向け