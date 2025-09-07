5回巨人1死一、二塁、岸田が左前に適時打を放つ＝バンテリンドーム巨人は1―1の五回に岸田の適時打と吉川の2点二塁打で勝ち越し、七回に2点を加えた。五回途中から好救援した2番手の船迫が今季2勝目、マルティネスがリーグ最多に並ぶ39セーブ目を挙げた。中日の松葉は5回4失点で10敗目。9回に登板し、リーグ最多に並ぶ39セーブ目を挙げた巨人・マルティネス＝バンテリンドーム