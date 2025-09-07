石破総理が辞任の意向を固めたことを受け、アメリカの大手メディアのブルームバーグも電子版で速報し、「首相就任から1年も経たないタイミングで、選挙での相次ぐ敗戦から辞任する」と報じました。【映像】石破茂総理、辞任表明の会見その上で、最長政権となった安倍元総理が退任以来3人目の総理の辞任で、「後継者が決まるまでの数週間は、日本政治が不透明になる」としています。2022年に安倍元総理が殺害されて生まれた権