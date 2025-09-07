「30代女性です。5年前に介護支援専門員（ケアマネジャー）になり、知人が運営している居宅介護支援事業所で働き始めました。“利用者様やご家族様の役に立ちたい！”と思い業務にあたっていたのですが、担当するケースが複雑になり書類業務も増え時間に追われる毎日を送るようになってから、だんだん朝起きるのが億劫になり好きだったはずの仕事にも喜びを感じなくなってしまいました」【写真】まぶたがピクピク…これって大丈夫