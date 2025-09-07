大館市で小学生のマラソン大会が開かれ、584人のちびっ子ランナーが元気いっぱい、ゴールを目指しました。このマラソン大会はスポーツを通じて心身ともに健康な子どもたちを育もうと、スーパーマーケットを展開する伊徳と、大手食品メーカーのエスビー食品が毎年、開いているものです。34回目の今年は、秋田と青森の小学生584人が出場しました。コースは、学年ごとに