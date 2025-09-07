7日午後、能代市の国道で80代の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは能代市昭南町の国道101号です。能代警察署の調べによりますと7日午後2時20分ごろ「人がはねられたようだ」と警察に通報がありました。はねられたのは市内に住む80代の女性で、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡しました。この事故で軽乗用車を運転していた50代の女性は「気がついたら目の前に人がいた」という趣旨の話をし