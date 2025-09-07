◆西武ーロッテ（7日、ベルーナドーム）西武のドラフト5位ルーキー篠原響投手（18）が、プロ入り後初めて出場選手登録された。この日のロッテ戦で先発予定。代わりにモンテル外野手（25）が抹消となった。再登録は17日以後。高卒新人の篠原はイースタン・リーグで15試合に登板し8勝4敗、防御率2・17だった。モンテルは一軍で12試合出場11打席1安打、打率0割9分1厘だった。